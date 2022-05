Argentan. Union Etnik, sur la scène du Quai des Arts

Union Etnik, c'est Dorian François et Loïc Broussot, 25 et 27 ans, d'Argentan. Le duo passionné de rap, de hip-hop et de chansons à textes se produira vendredi 13 mai sur la scène du Quai des Arts, dans leur ville. Ces deux-là se connaissent bien, depuis une première production en commun, c'était en 2019. Union Etnik a sorti son second EP de huit titres, intitulé Longtemps, en octobre dernier, résultat de leur travail durant la Covid et son confinement, qui a duré… " longtemps", et qui les a privés de scène. Une production de rap français inspirée par les textes de Renaud, de Brel, mais aussi par le reggae et par Kery James.

Le Quai des Arts, les deux Argentanais le connaissent pour y avoir assuré la première partie de Hoshi en 2018. Mais aussi pour y avoir été en résidence au printemps de l'an dernier. Ils s'y produiront le 13 mai, dans la salle du Quai B, avant une tournée normande prévue à l'été.

Pratique. Union Etnik au Quai des Arts, vendredi 13 mai à 20 heures. Réservation : quaidesarts.fr