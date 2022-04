Présidentielle 2022. "Je suis très ému" : la victoire d'Emmanuel Macron fêtée par ses soutiens à Caen

"Je suis très ému", sanglote un militant. À 20 heures au Bistro Malherbe à Caen, une cinquantaine de militants La République en marche se sont retrouvés pour vivre l'annonce des résultats du second tour de l'élection présidentielle, dimanche 24 avril. Emmanuel Macron a été élu Président, pour un second mandat face à Marine Le Pen, à 58,5 % des voix contre 41,5 %. Cris de joies, applaudissements et embrassades ont rythmé cette victoire dans ce bistro transformé en QG de campagne. "C'est un score qui est plus fort que ce qu'on attendait, première fois dans la cinquième République qu'un Président se fasse réélire hors cohabitation", indique Fabrice Le Vigoureux, député de la première circonscription du Calvados.

"Je suis très heureux, c'est l'aboutissement de tout le travail qu'on a fourni depuis quatre mois et ça paye", sourit Floris Legrand, coordinateur de la campagne LREM dans le Calvados. "On s'est battus, on est allés faire du porte-à-porte, je suis très content", confie Frédéric Bressol, retraité et militant depuis 2017.