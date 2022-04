Présidentielle 2022. L'EPR de Flammanville évoqué au débat de l'entre-deux tour

Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont affrontés mercredi 20 avril, lors d'un débat de 2 h 50 dans l'entre-deux tour de l'élection présidentielle. Le thème de l'énergie a été abordé par les deux candidats, et en particulier l'EPR de Flamanville.

"J'assume d'avoir fermé en quasi-totalité, et le retard sur l'EPR de Flamanville ne nous a pas permis de le faire en totalité, nos centrales thermiques", a exposé Emmanuel Macron, qui veut créer six puis huit nouveaux EPR et investir dans les énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire en zone rurale. "Ce que je démantèlerais, ce sont les éoliennes qui représentent un trouble anormal du voisinage", explique de son côté Marine Le Pen, qui veut passer par des référendums pour demander l'avis des Français sur la question des éoliennes, en terre ou en mer. "J'engagerai le chantier [de démantèlement], mais en attendant que Flamanville soit en fonctionnement." Côté énergies renouvelables, la candidate veut s'appuyer sur le développement de l'hydroélectricité et la géothermie.

