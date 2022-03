En Haute-Normandie, le chômage... baisse !

Fin septembre 2011, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A s'est établi à 86 209 en Haute-Normandie, soit en baisse de 0,3% par rapport à la fin août 2011 (soit -224). Sur un an, il est en hausse de 2,6%. Par département, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A a augmenté de 0,7% dans l’Eure en septembre 2011 et a diminué de 0,7% en Seine-Maritime.

Le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A de moins de 25 ans et de 25 à 49 ans a diminué respectivement de 1,5% et 0,6% (-2,7% et +0,9% sur un an).

Les offres d'emploi collectées par Pôle emploi ont quant à elles augmenté en Haute-Normandie, au cours du dernier trimestre (+14% par rapport aux trois mois précédents). Cette hausse concerne les offres d'emplois durables (6 mois ou plus, +20,4%) et non durables (moins de 6 mois, +10,0%).

Source Pôle emploi de Haute-Normandie.