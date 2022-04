Votre horoscope signe par signe du lundi 18 avril

Bélier

Mettez de l'ordre dans vos priorités et ne négligez pas les conseils de vos amis qui sont probablement pleins de bon sens.

Taureau

N'entamez de discussion que si vous avez des arguments solides et des raisonnements sans faille

Gémeaux

Votre moral est excellent, aujourd'hui personne ne pourra y résister, le succès est à portée de main. Foncez car il y a du mouvement dans l'air !

Cancer

Besoin de réflexion pour trouver votre chemin, faites ce qui est le mieux pour vous. Ne vous occupez pas du qu'en-dira-t-on, c'est inutile.

Lion

Des projets qui se profilent, une situation de couple qui se stabilise, vous devriez être rassuré

Vierge

Vous vous sentez en plus profonde harmonie avec votre entourage. De bonnes nouvelles de surcroît viennent à vous.

Balance

À partir du moment où vous ne faites pas de plans sur la comète vous êtes moins stressé. Vous décidez de vivre l'instant présent en vous laissant porter.

Scorpion

Si votre agenda ne vous permet pas de passer énormément de temps avec la personne que vous aimez, vous cherchez le moyen d'y remédier.

Sagittaire

Vous décidez de laisser vos moments de doutes derrière vous, vous avez entièrement raison !

Capricorne

C'est une journée mouvementée durant laquelle il peut se passer beaucoup de choses très positives pour vos finances

Verseau

Aujourd'hui, on vous demandera beaucoup et vous serez capable de répondre aux sollicitations avec zèle et talent.

Poissons

C'est une journée favorable pour toutes vos relations personnelles. Gardez un peu de temps dans vos tâches quotidiennes pour passer du bon temps avec vos proches