Tendance Confidences. A Pâques, l'amour est plus fort que la mort !

La solennité de Pâques est la fête la plus importante du christianisme avec la fête de Noël ! En ce dimanche de la résurrection du Christ, l'amour de Dieu est plus fort que la mort et pourtant même si cette foi n'évite pas la souffrance, elle propose une espérance que l'on ne peut pas enterrer.

Pâques, c'est aussi l'espérance fragile d'un matin, c'est un commencement, c'est un passage du néant à l'existence, de l'ombre à la lumière, du doute à l'espérance, de la mort à la vie ! Au matin de Pâques, le Christ ressuscité a vaincu la mort. Il revient à ses disciples que sont les chrétiens de rendre contagieuse cette espérance en la traduisant en paroles et en actes !