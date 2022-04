Insolite. Un couple d'Anglais atterrit à 1 300 km de sa destination

Comment ce couple a t-il réussi à se tromper d'avion ? C'est la question qu'ont dû se poser Jessy et Elise, quand en plein milieu de leur vol, ils ont compris qu'ils se dirigeaient vers Madrid et non pas Londres comme prévu ! Au lieu de rentrer chez eux après avoir assisté à un match de foot au stade Vélodrome, les deux tourtereaux ont atterri en Espagne. Ils ont cru entendre parler de Madrid une fois l'avion en l'air et ils ont remarqué que le personnel de bord parlait espagnol. Les Anglais ont pourtant fait scanner leurs billets à plusieurs reprises à l'aéroport, mais c'est une erreur de leur part qui leur a valu ce voyage inattendu.

Ils ont pris un mauvais chemin au moment d'embarquer et sont donc arrivés devant le mauvais avion, mais de la même compagnie.

Ils ont pu immédiatement monter dans un avion Madrid-Londres, pour un voyage total de 5 h au lieu de 2.

Ça aurait pu être pire !