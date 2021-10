L’heure est au jazz au Mesnil-Esnard

Le Mesnil-Esnard va vivre au rythme du jazz le temps d’une soirée. La salle des fêtes ouvre ses portes aux passionnés de l’ambiance jazzy. A travers l’atelier de l’école de musique de la ville et le Big-band de Canteleu, Hervé Chollois et Franck Enouf présenteront un programme de choix. Né en 2006, l’ensemble a d’abord abordé les grands standards du jazz pour se diriger rapidement vers l’interprétation de répertoire plus récent.



Au programme de cette soirée : des œuvres d’Eric Richards, Horace Silver, Alan Baylock, Michael Philip Mossman, Joe Zawinul, Kris Berg, Gordon Goodwin, Léonard Bernstein….. Rien que ça. L’orchestre, composé de plus de vingt musiciens, dégagera assurément une énergie dans son “swing” que vous n’aurez qu’une seule envie vous mettre à danser.



Pratique. Soirée jazz, samedi 5 novembre, salle des fêtes du Mesnil-Esnard. Entrée libre. Tél. 02 32 86 56 56.