Normandie. Direction les sports d'hiver pour 200 enfants du Calvados et de l'Orne

"Je suis pressé. C'est la première fois que je vais faire du ski et de la luge", confie joyeusement Loris Maillot, 9 ans. Tout comme lui, 199 autres jeunes de 3 à 17 ans, originaires du Calvados et de l'Orne, partent aux sports d'hiver ce samedi 9 avril, à l'occasion des vacances de printemps. Un projet élaboré depuis septembre 2021 par l'association Les Francas, d'éducation populaire. "C'est la première fois que l'on organise un voyage de cette ampleur. On a pensé au bien-être des enfants après la crise sanitaire", détaille Delphine Fievez, directrice de l'association dans le Calvados. Le séjour coûte 800 euros par enfant, dont 200 sont à la charge des familles. Pour la somme restante, différentes actions ont été menées. "On a organisé des ventes de gâteaux, proposé des tickets de tombola à notre entourage", raconte Anaëlle Champs, 9 ans, qui part elle aussi.

Au total, 35 animateurs accompagnent les enfants. Tous pourront découvrir le ski, les raquettes, mais également admirer la faune et la flore grâce à des intervenants locaux.

Un appel à la solidarité

Pas question d'annuler le voyage, mais le budget reste toutefois difficile à boucler, notamment en raison de la guerre en Ukraine. "Nous avons fait appel à des collectivités mais aussi des entreprises. Au vu du contexte actuel, certaines ont remis en cause leurs promesses de dons car elles avaient déjà donné pour l'Ukraine", explique la responsable.

Pour pallier ce manque, une cagnotte en ligne a été ouverte et un appel aux dons a été lancé. Pour l'heure plus de 30 000 euros restent à financer.