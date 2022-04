Télévision. Une série biopic sur Soprano bientôt à l'écran ?

Après les biopics de Gims, Angèle, Bigflo&Oli sur Netflix, puis le Normand Orelsan sur Amazon Vidéo il y a quelques mois, c'est au tour de Soprano de s'afficher dans une série sur Disney +. Alors que le chanteur se prépare pour une tournée dans les stades de France, une série documentaire nommée Soprano : à la vie, à la mort comptera six épisodes de 45 minutes et sera diffusée courant l'année 2022. L'histoire va axer sur la vie de Saïd, le vrai prénom de Soprano, et de ses trois amis d'enfance. Ses rencontres aux collèges, sa vie sur Marseille et ses débuts dans la musique. Après 30 ans de liens forts, ils ne se sont jamais séparés. Dans le biopic, des images d'archives des quatre compères plus jeunes seront dévoilées, ainsi que les débuts du rappeur, avec des images des coulisses inédites de ses grands concerts. De plus, Soprano a dévoilé l'apparition dans la série du champion du monde de foot 98 Zinédine Zidane.

Découvrez la véritable histoire. Soprano : à la vie, à la mort, une série documentaire originale bientôt en streaming sur #DisneyPlus. (accessible aux profils 16+) pic.twitter.com/elm8fAp2Lg — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) April 5, 2022

Selon Le Journal de Mickey, c'est un parcours semé d'embûches pour le rappeur marseillais qui est, depuis trois années, la personnalité préférée des enfants de 7 à 14 ans.

Soprano rassemble déjà plus de 200 000 exemplaires vendus sur son dernier album "Chasseurs d'étoiles".