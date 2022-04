Place du commerce. À Caen et dans l'agglo, il y a du nouveau

Nouvelle adresse, seconde boutique, première ouverture, ça bouge encore place du commerce. La rédaction vous donne tous les détails sur ces nouveaux commerces.

Cap vers cet été avec Irrijardin,

spécialiste spas et piscines

Ochapito a changé de lieu après plusieurs mois de fermeture. Auparavant rue Froide, la boutique de prêt-à-porter est désormais installée rue Ecuyère après quelques travaux. La boulangerie Marcel a ouvert sa deuxième boutique place Fontette. Son nom : Pains by Marcel. Elle est ouverte du lundi au samedi avec une large amplitude horaire le mercredi. "Ce second commerce, c'était pour pallier la fermeture du mercredi de la boulangerie Marcel" précise Jérôme Letellier, le gérant des deux boulangeries. Pour la nouvelle enseigne franchisée Iriijardin, l'endroit est idéalement situé dans la zone commerciale Mondeville 2. "Notre magasin propose entre autres des piscines clé en main. Ici, on s'occupe de tout", indique son co-gérant Guillaume Jorczak.