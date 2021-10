Miles Kane débarque sur la scène du 106

Du haut de ses 25 ans, l’ancien leader des Rascals s’est transformé en potentiel rocker “solo”. On n’est jamais bien aussi servi que par soi-même. C’est un peu cette maxime qui l’a guidé pour l’élaboration de “colour of the trap”. Il s’est, tout de même, entouré d’excellents compères pour ce premier album : Noel Gallagher (Oasis) et Dan the Automator (Gorillaz). Le “surdoué du rock anglais” sera en concert à Rouen, au Hangar 106.



Pratique. Samedi 12 novembre, 20h. Tarifs 5 à 17 €. Tél. 02 32 10 88 60.

(Photo DR)