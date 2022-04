Tendance Confidences. Entretien avec Daniel Duigou, prêtre et psychanalyste

Ordonné prêtre à l'âge de 51 ans, Daniel Duigou est l'invité, dimanche 3 avril, de Tendance Confidences. Il revient avec Jean-Luc Lefrançois sur ses choix de vie.

Attiré par la spiritualité de Charles de Foucault, il a décidé de vivre comme ermite dans le sud du Maroc. Se mettre à l'école du silence et de la prière a motivé l'ancien grand reporter et rédacteur en chef adjoint de Télématin. En 2022, il est l'auteur du livre intitulé Sept jours au désert, paru aux éditions Salvator. La spiritualité des pères du désert continue de mettre en lumière ce que nous pouvons ressentir face aux manques, et l'écriture posée par Daniel Duigou sur la page blanche lui a permis de mettre ses pas dans le sablier du temps pour y inscrire une pensée, une prière, une présence !