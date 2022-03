Guerre en Ukraine. L'ambassade de Russie appelle à boycotter Deauville

L'ambassade de Russie fustige Deauville pour des "actions anti-Russes". L'action en question : la projection quelques jours plus tôt du drapeau ukrainien sur une villa de l'ambassade russe à Deauville. De ce fait, l'ambassade de Russie "déconseille aux citoyens russes de visiter cette ville, compte tenu des risques pour la sécurité des personnes".

❗️🇷🇺Информация для российских граждан во Франции



В связи с проводимыми муниципальными властями

г. Довиль антироссийскими акциями Посольство России во Франции не рекомендует российским гражданам посещать этот город, принимая во внимание возникающие риски для личной безопасности. pic.twitter.com/tjmMvb77PI — Russie en France (@AmbRusFrance) March 28, 2022

Depuis le mercredi 23 mars, la Ville illumine cette villa située dans le centre-ville, non loin du Casino de la cité balnéaire. Les couleurs jaune et bleu étaient projetées tous les jours, à la tombée de la nuit. Selon le maire Philippe Augier, la villa a été acquise par Moscou "du temps de l'URSS", et l'ambassadeur et des diplomates y séjournent "de temps en temps".

Le drapeau Ukrainien, déjà installé sur la Mairie de #Deauville, est désormais aussi projeté chaque soir sur la façade de la Villa dont est propriétaire l'Ambassade de Russie à Deauville. Cet affichage a été réalisé par la Ville de Deauville, en #soutien à l'#Ukraine#liberté pic.twitter.com/iwJXnD15Zj — Deauville (@DeauvilleFr) March 24, 2022

Les autorités diplomatiques russes ont étendu une bâche devant la façade du bâtiment. Mais la mairie a déclaré que la projection aurait toujours lieu.