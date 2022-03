Calvados. Toujours pas de victoires pour le Caen BC : le récap' sport du week-end

Après la victoire des Malherbistes lors du derby au Havre (2-4), que retenir du sport dans la région caennaise lors de ce week-end ?

Le match à retenir : en basket, consciencieux, l'USOM bat Toulouse avec la manière

Cela avait pourtant mal commencé, avec de la précipitation en début de rencontre (11-21, 10'). Longtemps à distance des Champenoises (32-42, 26'), les Lionnes ont été récompensées de leur application, avec un 19-0 (51-42, 32'). Une fin de match bien gérée a permis à Mondeville de s'offrir une victoire sereine (64-54), après deux défaites.

La décla' du week-end

Romain L'Hermitte, entraîneur de l'USO Mondeville : "J'ai trouvé une équipe qui n'a pas paniqué. On est resté sur notre ligne directrice sur laquelle on travaille depuis le début de la saison. De temps en temps, on revoit quelques détails qui font qu'on oublie d'être ensemble. Mais sur cette fin de match, on a vraiment été très solidaires. A aucun moment, on a voulu être très intensifs tout seul. On a été plus patients, et défensivement on a été très très concentrés et durs."

Le top : en handball, Colombelles assure à Alfortville

Cela n'a pas été simple, mais elles maintiennent ainsi le rythme. Elles ont longtemps été chahutées par leurs hôtes, pourtant mal classées (10e). Menées à la mi-temps (14-13, 30'), la gardienne Victorine Lepresle les a ensuite remises dans le bon sens, avec ses 8 arrêts, pour seulement 6 buts encaissés (20-27). Elles restent troisièmes de leur poule de Nationale 1, derrière Lille et Rouen.

Le flop : Toujours pas de victoire pour le Caen Basket Calvados

Il y a dû y avoir de la frustration dans le vestiaire Caennais. Capables de combler un débours de 15 points (70-55, 30') dans les dix dernières minutes (76-76, 40'), les Cébécistes ont finalement cédé en prolongations (86-82, 45'). A noter les très bonnes performances de Martins Igbanu à l'intérieur (20 points) et de Carl Ona Embo à l'aile (16 points). Ils restent derniers de la poule haute.

Le tweet

Ce week-end marquait aussi la fin de carrière d'une des plus grandes sportives Calvadosiennes, et d'un des plus grands palmarès Français en sports d'hiver (3 médailles Olympiques dont 1 titre et 8 médailles Mondiales dont 1 titre). A 34 ans, la biathlète Anaïs Bescond a conclu 15 ans de Coupe du Monde (une carrière longue rare en biathlon) ce week-end à Oslo. Mais les 363, 364 et 365e courses de l'Aunaysienne n'ont malheureusement probablement pas abouti aux résultats qu'elle aurait espéré pour son départ (37e, 23e et 28e).