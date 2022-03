Rouen. Plan de résilience du gouvernement : "Insuffisant" pour les artisans taxis

Des aides pour les pêcheurs, les agriculteurs ou encore les transporteurs routiers. Le plan de résilience économique et sociale présenté mercredi 16 mars par le Premier ministre Jean Castex, devrait coûter environ 25 milliards d'euros. Parmi les coups de pouce annoncés, le relèvement du plafond du Prêt garanti par l'État jusqu'à 35 % du chiffre d'affaires ou encore la remise de 15 centimes à la pompe, confirmée hier par le Premier ministre.

Pas de marge de manœuvre

Franck Darmon, artisan taxi indépendant à Rouen, a du mal à joindre les deux bouts depuis la flambée des prix du carburant. "Avant, par semaine, je faisais deux pleins qui me coûtaient à peu près dans les 65 euros, maintenant, je suis obligé d'en faire trois, voire trois et demi." Et le chauffeur ne peut pas augmenter le prix de ses courses pour amortir la flambée du gasoil. "On a un barème qui est établi par le préfet, tous les ans, qui élabore une tarification bien spécifique."

Franck Darmon, artisan-taxi à Rouen Impossible de lire le son.

Pour Franck Darmon, qui roule au diesel, une course représente au minimum 7 euros environ. Le Rouennais estime que les mesures présentées par le gouvernement ne vont pas assez loin. "Il n'y a que le gouvernement qui peut changer un peu les données, mais pour cela, il faut taper sur la TVA, parce que cette taxe touche tout le monde. S'ils ne font pas ce genre de chose, je pense qu'on va arriver à un moment où les gens ne vont plus vouloir venir travailler."

Franck Darmon, artisan-taxi à Rouen Impossible de lire le son.

La remise de 15 centimes à la pompe, confirmée par le gouvernement, est applicable au 1er avril.