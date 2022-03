Pratique. Hausse du carburant : six astuces pour réduire votre consommation

Depuis le début de la semaine, vous faites la grimace quand vous apercevez le prix des carburants sur les bornes des stations-service. Pour vous, il est difficile de continuer à malmener votre porte-monnaie à la pompe.

C'est pourquoi, nous vous avons concocté six astuces à la portée de tous, pour économiser votre carburant le plus possible.

1 - Limiter vos déplacements

Il est préférable de privilégier les plus longs trajets.

2 - Comparer les prix

Il y a plusieurs sites qui vous proposent ce service, c'est le cas avec https://www.prix-carburants.gouv.fr/ et https://mon-essence.fr/. Les stations-service près de chez vous doivent régulièrement remplir leurs stocks et donc racheter du carburant, encore plus cher, ce qui se reflète alors sur le prix à la pompe.

3 - Mettre votre moteur à l'arrêt

Lorsque vous êtes à l'arrêt, lors d'un ralentissement ou un bouchon sur la route, préférez couper le moteur de votre véhicule, une petite habitude à adopter et qui s'avère très économique.

4 - Ne pas attendre que votre réservoir soit vide

N'attendez pas que votre réservoir soit vide pour le remplir, il est recommandé de se rendre à la pompe lorsque vous en êtes rendu à la moitié. Lorsqu'un réservoir est vide, la plus grande quantité d'air qu'il contient va permettre de faciliter son évaporation.

5 - Ne pas appuyer pas trop fort sur le pistolet

Le débit d'essence et de diesel provoque la formation de vapeur, qui n'est autre que du carburant qui s'évapore. Appuyez moins fort pour limiter cet effet, et réduisez de quelques centimes votre plein.

6 - Faire votre plein le matin

C'est plus économique, tout simplement. Plus il est tôt, plus il fait frais, et donc plus le carburant est épais. Vous en aurez alors bien plus dans votre réservoir pour le même prix que si vous allez à la station-service en plein après-midi en été.

Le gouvernement interviendra la semaine prochaine sur le prix du carburant.