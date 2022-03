Musique. Nouveau record pour Stromae avec "Multitude" et déjà disque d'or

Après ces longues années d'absences à se demander si l'artiste belge avait laissé tomber la scène, Stromae rallume le flambeau et il fait dans l'originalité, comme sortir un titre à 6 heures du matin sans que personne ne soit au courant. Deux mois après son interprétation inédite de son titre L'enfer au journal du 20 heures de TF1, le moment est venu pour Stromae d'enclencher la date de sortie de son 3e album, le 4 mars. Le chanteur belge de 36 ans valide ces 12 titres et 37 minutes d'une musique inédite, de tempos variés et de textes saisissants.

Stromae évoque plusieurs thèmes dans son nouvel album, comme l'amour, la dépression ou encore le bonheur.

L'album Multitude est devenu disque d'or en moins de trois jours, avec l'équivalent de plus de 54 000 exemplaires vendus en France.

Pour être plus précis, les ventes physiques représentent 44 538 achats, contre 3 914 téléchargements et 5 807 unités qui proviennent des écoutes en streaming entre vendredi et dimanche. Une information qui a été confirmée par le label Polydor, assurant que Multitude est donc déjà disque d'or.

Stromae a commencé sa tournée, depuis le mardi 22 février, chez lui, en Belgique, à Bruxelles, et il la terminera le 5 mars 2023. L'artiste sera au Festival Coachella 2022.