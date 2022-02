Abbaye du Valasse. Avant de se dire "oui", place au salon du mariage et de la fête

C'est le rendez-vous du week-end pour celles et ceux qui ont prévu de se dire "oui" : le salon du mariage et de la fête reprend ses droits, à Gruchet-Le-Valasse, samedi 26 et dimanche 27 février.

Traiteurs, photographes, coiffeurs, animateurs, bijoutiers, boutiques de robes de mariées, décorateurs… 60 exposants, issus de 30 corps de métiers différents, prendront place dans le somptueux décor de l'abbaye du Valasse. Après deux ans de crise, "c'est un rendez-vous très attendu pour nous, les professionnels. La semaine qui suit le salon permet de conclure beaucoup de rendez-vous" note Hervé Stein, membre du Collectif Cérémonie, organisateur du salon.

Déjà des mariages prévus en 2025

Entre les reports et les nouveaux clients, l'année 2022 s'annonce chargée. "Il y aura des mariages tous les week-ends, du mois d'avril au mois d'octobre" note par exemple Julie Lopes, directrice adjointe de l'abbaye du Valasse. Surtout, les professionnels ont désormais de la visibilité jusqu'à 2024, "voire même 2025" indique Hervé Stein. "C'était habituel pour les réservations de salles ou les traiteurs, mais même dans notre métier où l'on avait plutôt tendance à travailler six mois à l'avance" note le décorateur floral.

Hervé Stein, co-organisateur

Autre effet pandémie, les mariés regardent un peu moins à la dépense. "Certains sont à leur troisième, voire leur quatrième report. Ils veulent se faire plaisir" constate Augusto Moreira, co-organisateur du salon. Cela passe notamment par des animations originales : escape-game ou dégustations au vin d'honneur, shows lumineux extérieurs ou intérieurs... "Il ne faut pas que les invités s'ennuient".