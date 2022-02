Calvados. Une famille isolée par la marée au large d'Houlgate 

Le CROSS Jobourg a été appelé mardi 22 février, pour venir en aide à une famille de quatre personnes, isolée par la marée au large d'Houlgate. Ces dernières se trouvaient sur le banc de sable balisé au large de la ville. Un lieu déjà connu des sauveteurs pour le risque d'isolement par la marée et signalé en conséquence. Rapidement, le semi-rigide Mora a été engagé par les secours ainsi qu'un canot de secours léger et un véhicule d'assistance aux victimes des pompiers du Calvados. Malgré des conditions de marée défavorables, le semi-rigide a récupéré les quatre naufragés et les a ramenés sains et saufs au port de Dives-sur-Mer. Tous ont été pris en charge par les secouristes.

À la suite de cette intervention, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord rappelle "l'importance de se fier aux panneaux signalant les dangers, de s'informer des horaires de marée et des conditions météorologiques avant toute excursion pédestre en bord de mer ou sur l'estran. À défaut, le risque de se mettre en danger ainsi que ses proches est très élevé".