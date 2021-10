Rouen: cross en voiture sur le stade de foot

A minuit, jeudi 24 novembre, un équipage de la brigade anti-criminalité est appelée, boulevard Gambetta, au stade Saint-Exupéry, à Rouen. On lui indique qu'un véhicule aurait fait du cross sur la pelouse du stade de football. Sur place, des traces de pneus confirment les affirmations, et mènent jusqu'au terrain de baseball. Les forces de l'ordre découvre alors une Opel Corsa, recouverte jusqu'au toit de pelouse et de terre. Les deux individus, particulièrement agités, sont alors interpellés. Le conducteur, âgé de 27 ans, réside à Sotteville. Son passager, âgé de 24 ans, habite à Rouen. Tous les deux ont été ramenés à l'Hôtel de Police afin d'y être entendus.