Calvados. L'aéroport de Caen-Carpiquet en chiffres

227 168

C'est le nombre de passagers qui sont passés par l'aéroport de Caen-Carpiquet en 2021, soit 40 % de plus qu'en 2020. L'année 2021 a été marquée par des fortes disparités entre les périodes de confinements où l'activité était proche de zéro, et l'été avec des pics d'activités.

2

C'est le nombre de compagnies qui sont présentes sur l'aéroport : Air France et Volotea. À noter que "Air France n'est plus la première compagnie, désormais c'est Volotea avec 156 613 passagers soit une hausse de plus de 50 %", explique Maryline Haize-Hagron, Directrice de l'aéroport.

10

C'est le nombre de destinations au départ de l'aéroport. Depuis l'aéroport de Caen vous pouvez vous rendre, en vol direct, à Lyon, destination avec le plus de passagers, Marseille, Nice, Toulouse et depuis 2021 à Biarritz et Montpellier. De plus, quatre villes de Corse sont desservies : Ajaccio, Calvi, Figari et Bastia.

+ 17 %

C'est l'augmentation des vols sanitaires, pour transporter majoritairement des organes, depuis l'aéroport en 2021.

"En 30 minutes nos collaborateurs viennent ouvrir l'aéroport la nuit pour accueillir les équipes médicales." Sur l'année cela représente, plus de 150 vols.