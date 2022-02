Musique. Gaëtan Roussel espère un retour du groupe Louise Attaque !

Joyeux anniversaire Louise Attaque ! L'année 2022 marque les 25 ans de la sortie du premier album du groupe Louise Attaque, paru en avril 1997 et qui restera dans le top 10 des albums les plus vendus de l'histoire en France, avec plus de 3 millions d'exemplaires, grâce aux hits J't'emmène au Vent ou encore Ton invitation.

Une chanson inédite pour l'occasion

Le 26 avril 2022, Louise Attaque jouera gratuitement son premier album à six reprises à Paris, au sein de l'Élysée Montmartre, de 11 heures à 21 heures : "On va jouer le premier album plusieurs fois dans la journée, dans l'ordre", a expliqué Gaëtan Roussel, en interview sur Tendance Ouest en novembre dernier. Pour ceux qui ne pourront pas y assister, le concert sera diffusé en direct à 19 heures sur les réseaux sociaux du groupe.

Gaëtan Roussel pour un retour de Louise Attaque

Comme le confiait sur Tendance Ouest le leader de Louise Attaque, un titre inédit sera dévoilé sur scène à l'occasion de ce concert événement. "On la jouera ce jour-là, parce que ça nous donnera la possibilité de donner de nos nouvelles." Un retour du groupe n'est pas exclu, comme c'était le cas en 2017, avec l'album Anomalie. "Pour cela, il faut qu'on ait des chansons, une histoire à raconter. J'espère. En tout cas, je suis très heureux de retrouver mes camarades."

L'album Louise Attaque sera réédité le 15 avril, dans une version remastérisée. D'ici là, Gaëtan Roussel sera de passage en Normandie, en Seine-Maritime le 3 mars 2022 au Tetris du Havre, dans la Manche le 26 mars à l'Espace Culturel des Pieux et enfin le 31 mars à l'Archipel de Granville.