Alençon. Des migrants au secours du manque de main-d'œuvre dans des entreprises

Jeudi 17 février, une quinzaine d'entreprises d'Alençon en difficulté de recrutement ont organisé un Forum avec la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises, pour tenter de séduire des bénéficiaires de la protection internationale, autrement dit des migrants. Une quarantaine de postes étaient à pourvoir dans le BTP, l'industrie, les services à la personne, la restauration et l'aide à domicile. "L'expérience prouve que 90 % des intégrations de jeunes migrants sont des succès dans les entreprises françaises", explique Nicolas Cordas, le délégué de la CPME dans l'Orne. "Elles sont prêtes à former en interne, ce qu'elles recherchent, c'est de l'envie."

Ecoutez ici Nicolas Cordier: Impossible de lire le son.

Neba Mbenji-Yeen, âgé de 28 ans, est arrivé en France depuis dix-huit mois, en provenance du Cameroun. "Je suis diplômé en logistique" explique-t-il. "Je cherche un emploi à Alençon depuis six mois."

Ecoutez ici Neba Mbenji-Yeen: Impossible de lire le son.

La principale difficulté pour les entreprises est le manque de mobilité de ces bénéficiaires de la protection internationale, qui n'ont souvent aucun moyen de transport et doivent être employés localement.