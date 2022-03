Hommage. Allain Leprest en symphonique avec l'Orchestre régional de Normandie

Claude Nougaro disait de lui qu'il était "l'un des plus foudroyants auteurs de chansons au ciel de la langue française". Allain Leprest, poète parolier normand né dans le Cotentin, qui a habité Rouen, racontait les destins ordinaires. Mais il rêvait aussi de se voir un jour habillé de symphonique. Ce vœu a été exaucé en 2011, année de sa disparition. C'est animé par ce même souci de créer des passerelles entre des mondes qui se côtoient sans bien se connaître que l'Orchestre national des Pays de la Loire a enregistré un disque en 2019. L'Orchestre régional de Normandie a repris ce concert avec une orchestration de Romain Didier, compagnon de route d'Allain Leprest. Ce concert sera présenté à Argentan, dans le cadre du Printemps de la chanson, avec quatre artistes aux parcours différents et un orchestre réunis sur la scène du Quai des Arts : Clarika, Enzo Enzo, Cyril Mokaiesh et Romain Didier.

"Leprest en symphonique", le samedi 19 mars à 20 heures, au Quai des arts à Argentan. Tarif 20 à 30 €. Réservation : quaidesarts.fr ou 02 33 39 69 00.