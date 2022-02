Orne. Drogue et rébellion, un jeune de Perseigne condamné à 17 mois de prison

Un jeune du quartier de Perseigne à Alençon a été condamné vendredi 4 février à 17 mois de prion ferme et à une interdiction de pénétrer dans le quartier pendant deux ans pour des faits de rébellion et de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique.

Mercredi 5 janvier, 23h50. Paul-Henry Lautone est assis côté conducteur dans une voiture à l'arrêt lorsque deux policiers de la Brigade anti-criminalité (BAC) habillés en civil frappent à sa fenêtre. "Coopératif" selon le procès-verbal, il ouvre la portière. Seulement, à cet instant, "une forte odeur de cannabis sort de l'habitacle", expliquent les policiers. Ils procèdent à son contrôle et le prévenu donne sa carte nationale d'identité. Puis, comme demandé par les forces de l'ordre, le jeune de 21 ans pose ses mains sur le capot de la Clio grise. L'un des policiers prend son bras pour le menotter mais il se débat : un coup "violent" vient frapper le visage de l'agent. L'homme est plaqué au sol, des renforts sont appelés. Tandis qu'ils essaient de mettre le prévenu dans leur voiture, dix à vingt tirs de mortiers auraient été tirés sur les policiers. "Appelle du monde frérot ! Venez me chercher ! Tirez ! Tirez !", disait-il selon les agents. Le lendemain, le commissaire d'Alençon Pascal Serrand a demandé la mobilisation de 80 CRS sur place afin de "remettre de l'ordre dans ce quartier sensible".

Le procureur de la République avait quant à lui requis 24 mois d'emprisonnement et une interdiction de séjour dans l'Orne.