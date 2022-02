[Photos] Exposition. L'Atrium charme les visiteurs avec l'intestin

"Bienvenue dans un monde où ce qui vous était étranger devient une partie de vous." L'accueil est intrigant et attise la curiosité des visiteurs de l'exposition "Odyssée Santé Du microbiote". Installée à l'Atrium de Rouen depuis le 1er février 2022 et jusqu'au 31 octobre 2023, elle est inspirée du best-seller Le charme discret de l'intestin, de Guilia et Jill Enders qui ont d'ailleurs participé à son élaboration.

L'entrée de l'exposition sur le microbiote à l'Atrium a de quoi intriguer le visiteur.

Cette virée ludique plonge les visiteurs au cœur d'un monde peu ou pas connu, celui de nos intestins

L'exposition est en trois parties. Après la présentation du système digestif, une deuxième partie est consacrée à ce qui vit dans nos intestins, tels que les virus, les bonnes et les mauvaises bactéries. "Il y a tout une population méconnue qui peuple nos intestins", explique Chloé Chopin, médiatrice scientifique chez Science action Normandie. La dernière partie est consacrée au bien-être intestinal. "On dit souvent qu'on doit manger plus de fibres, on vous dit pourquoi et on donne des petites astuces à la fin de l'exposition."

Voici un aperçu géant de ce qui colonise notre intestin.

Un sujet tabou mais un sujet de santé publique

L'exposition est aussi interactive et peut convenir "aux enfants à partir de 8 ans", précise la médiatrice.

L'exposition "Odyssée Santé du Microbiote" est ludique, drôle et scientifique.

Le visiteur peut suivre la vie d'une "gentille bactérie" dans le corps humain, voir ses effets sur son organisme et comprendre comment protéger au mieux ce microbiote si essentiel à notre bien-être.

L'exposition explique pourquoi nos WC ne sont pas les plus efficaces pour notre bien-être intestinal.

Et pas de quoi avoir honte de se balader dans un intestin. La scénographie rosée met joliment en lumière l'importance du système digestif, un monde plutôt obscur et un sujet plutôt délicat à aborder en public. "Ça permet de démystifier cette partie du corps qui n'est pas réjouissante. Tout le monde va aux toilettes, même les plus grands !", remarque Dominique Jouxtel, le responsable de l'exposition, "Qu'est-ce qu'on ferait sans la digestion ?"

Visite de l'exposition "Odyssée Santé du microbiote" Impossible de lire le son.

L'exposition est ouverte jusqu'au 31 octobre 2023. De quoi vous laisser le temps de digérer !

Pratique. Atrium, 115 boulevard de l'Europe à Rouen. Tarifs : de 5 à 8 euros.