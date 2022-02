Le Havre. @LhCdb, chef de bord connecté

Sur Twitter, son pseudo est @LhCdb. Il est l'un des nombreux agents de la SNCF à dialoguer avec les usagers sur les réseaux sociaux.

Pas de routine en tant que chef de bord, c'est ce qu'apprécie d'ailleurs LhCdb. Mais le métier a aussi ses contraintes : horaires extensibles, travail 365 jours de l'année, y compris à Noël et au jour de l'an. "Il faut savoir dans quoi on s'embarque, avoir la fibre." Il faut aussi faire face à des critiques. "Bâcher la SNCF, c'est très français. Même s'il y a aussi de la méconnaissance. J'ai vu le métier et nos soi-disant avantages évoluer. Je suis rentré à l'époque de la retraite à 55 ans, mais la mienne, je l'aurai à taux plein à 62 ans, comme tout le monde."

S'il n'est pas un passionné de trains, notre contrôleur apprécie tout de même l'architecture de certaines gares normandes. "En tant que chauvin, je dirais que Le Havre est ma gare préférée de Normandie, en raison de son histoire. Elle a subi tellement de modifications, de transformations… Et c'est une gare à taille humaine." Le chef de bord reconnaît cependant que, esthétiquement, la gare de Deauville, avec ses colombages, "a un certain charme".

Être contrôleur, c'est sportif. "On est souvent en mouvement, puisque l'on doit s'assurer que tout se passe bien, que la clim fonctionne partout, qu'il n'y a pas des toilettes en panne, qu'aucune vitre n'est cassée, etc." Dans les anciens Corails, les agents devaient parcourir dix voitures à la suite. Dans les Omneo, les nouveaux trains normands, un contrôleur a la responsabilité de six voitures de deux niveaux. "Cela représente l'équivalent de quarante étages et quatre ou cinq kilomètres parcourus sur un aller-retour !", calcule le cheminot. Chapeau !

LhCdb est loin d'être le seul cheminot à être connecté. Une grosse communauté d'agents SNCF et de voyageurs habitués s'est développée sur Twitter. Le plus connu est sans doute @MehdiCdb, pour ses annonces originales dans les haut-parleurs. L'entreprise a par ailleurs développé un compte officiel pour répondre en temps réel aux questions des voyageurs normands de 6 à 22 heures, @train_nomad, qui totalise 10 000 abonnés.

