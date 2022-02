Le Havre. Sébastien Lepape glisse pour les anneaux olympiques

Ce n'est pas forcément le sportif de haut niveau le plus connu du Havre. Et pourtant, Sébastien Lepape est l'un des meilleurs de sa discipline en France. Le jeune homme, né à Montivilliers et licencié au Club de vitesse sur glace du Havre (CVGH), pratique le short-track depuis 2001. "En fait, j'ai commencé par hasard. En CM2, j'avais un copain qui en faisait. Je suis allé avec lui à la patinoire du Havre et ça m'a plu." Rapidement, notre sportif intégrera le pôle espoir de l'Institut national du sport (INSEP), puis le centre national de la discipline à Font-Romeu (Pyrénées-Orientales) en 2016.

Les JO comme vitrine

Lors des derniers championnats de France à Cergy-Pontoise en décembre dernier, Sébastien Lepape a remporté deux médailles d'or (sur 1 000 et 1 500 mètres). L'événement lui a permis de finaliser sa préparation pour les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing à Pékin (du 4 au 20 février). Il s'agira des troisièmes JO pour le sportif, après Sotchi (Russie) en 2014 et PyeongChang (Corée du Sud) en 2018. Sa meilleure performance aura été huitième sur le 1 500 mètres à Sotchi. Sébastien Lepape vit et s'entraîne loin de sa Normandie natale. Le centre national de Font-Romeu est le seul en France pour sa discipline qu'est le short-track. "C'est vrai que c'est loin du Havre. Je remonte de temps en temps, mais cela a été moins le cas sur l'année écoulée. Avec les JO, je me concentre sur les entraînements." Pour autant, le sportif est toujours licencié au CVGH (le seul club de short-track en Normandie). "J'ai toujours été soutenu par le club et par la Ville. J'ai un contrat olympique avec Le Havre, qui me soutient financièrement."

Pour la suite ? Sébastien Lepape veut poursuivre sa carrière. Il lui reste certainement une dizaine d'années et peut-être, du coup, une participation aux JO 2026 de Milan (Italie).