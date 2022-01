Orne. Avec Shopopop, des particuliers vous livrent vos courses à la maison

À l'image de ce qui se fait déjà avec le covoiturage, vous allez pouvoir devenir "shopper", en transportant les courses commandées dans les drives, jusque chez les gens qui les ont commandées et qui n'ont ainsi plus besoin de se déplacer.

Pour devenir ce "particulier-livreur", vous vous inscrivez sur l'appli Shopopop et vous y déclarez vos trajets habituels. Lorsque quelqu'un qui habite sur ce parcours demande une livraison, vous êtes sollicité pour la faire, pour quelques euros, en moyenne huit à dix fois par mois. Alors que le carburant est très cher, cela peut amortir le coût de votre déplacement. "L'appli pour devenir shopper est téléchargeable gratuitement", explique Adeline Viaud, de Shopopop. C'est désormais possible dans l'Orne pour les drives de Leclerc à Alençon et à Condé-sur-Sarthe, ainsi qu'à Flers et à L'Aigle. La plateforme est particulièrement appréciée en milieu rural, ou tout le monde n'a pas de moyen de transport. "Beaucoup de shoppers ont comme première motivation la volonté de rendre service", explique Adeline Viaud.