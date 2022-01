Cadeaux. Gagnez un aspirateur robot et son assistant vocal avec Tendance Ouest !

Pour vous faciliter le quotidien durant toute l'année, Tendance Ouest vous offre d'un coup :

- votre aspirateur robot Roomba 694

Il détache, soulève et aspire les saletés - navigation intelligente - technologie Dirt Detect - deux brosses traditionnelles multi-surfaces - Programmation des nettoyages grâce à l'application iRobot Home, fonctionne avec les enceintes vocales et connectées.

ET

- votre assistant vocal Echo Dot avec Alexa

Design élégant et compact, contrôlez votre divertissement par simple commande vocale (musique, radio, streaming…), demandez à Alexa de raconter une blague, de jouer de la musique, de répondre à des questions, lire les nouvelles, donner la météo, programmer des alarmes et bien plus. Contrôlez votre maison connectée et restez en contact avec vos proches en passant des appels mains-libres.

Pour vous inscrire, envoyez TENDANCE par SMS au 7 11 12 (3x65cts + prix d'un SMS).

Tirage au sort vendredi 28 janvier entre 8 heures et 8 h 30 dans Normandie Matin avec Laure et Pierre.