Covid-19. Le théâtre de Caen se transforme en centre de vaccination

La préfecture du Calvados a indiqué jeudi 20 janvier qu'un nouveau centre de vaccination à destination des enfants âgés de 5 à 11 ans serait mis en place au théâtre de Caen à compter du lundi 24 janvier. Une décision prise par le préfet afin de renforcer l'offre de vaccination auprès de ce jeune public.

Les injections seront réalisées par du personnel de l'Unité mobile de premiers secours du Calvados. Le centre sera ouvert 7 jours sur 7 de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 19 heures. Il est d'ores et déjà possible de prendre rendez-vous sur le site de Doctolib. Pour rappel, la vaccination des enfants de 5 à 11 ans ne peut se faire sans le consentement des deux parents et en présence d'au moins l'un des deux.

Pour rappel, la semaine dernière, la préfecture du Calvados avait ouvert 14 centres de dépistages supplémentaires dans tout le département.