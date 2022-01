RN 13. De nouveaux panneaux radars entre Montebourg et Cherbourg

Ce n'est pas le moment d'appuyer sur le champignon ! Et pour cause, des panneaux radars sont installés depuis lundi 17 janvier, et ce, pendant trois semaines sur la RN 13, dans le sens Montebourg – Cherbourg, sur une section de 22,3 kilomètres, qui sera prochainement une zone sécurisée par des dispositifs de contrôle automatisés.

"La zone disposera de cinq emplacements au sein desquelles des radars seront susceptibles d'être ou non présents. Sur l'ensemble des 22,3 km, des panneaux signaleront la longueur restante de la zone de contrôle de la vitesse", précise la préfecture de la Manche. "Les usagers sont invités à rester vigilants et prudents et à respecter strictement la signalisation temporaire."