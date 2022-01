Hockey (D1). Accrochés, les Drakkars s'en sortent contre Clermont pour leur reprise

Deux matchs et déjà deux reports pour les Drakkars pour ce début d'année 2022. Ils ont enfin pu retrouver la compétition en recevant, mardi 18 janvier, la lanterne rouge, Clermont-Ferrand. Malgré la difficulté pour tuer le match, ils ont su assumer leur statut de favori (3-1).

Le match

Difficile de mieux commencer le match pour les Drakkars ! Félix Chamberland a profité d'une défense locale peu organisée pour ouvrir le marque après 35 secondes (1-0, 1'). Dominateurs, les Caennais n'ont ensuite pas réussi à faire le break, butant par plusieurs fois sur Gourdin et ses poteaux (1-0, 20').

Par la suite, les visiteurs ont commencé à être plus agressifs, profitant notamment des pénalités locales. Cela a été sans succès dans un premier temps (1-0, 40').

Mais à la reprise, Janci a profité d'un palet en sortie d'engagement pour égaliser (1-1, 43'). Caen a immédiatement rebondi par André Ménard, qui a récupéré le palet à la suite d'un arrêt de Gourdin sur le tir de Lorcher (2-1, 46'). Les Sangliers auraient pu égaliser, mais Quéméner a arrêté le pénalty, avant de sortir leur gardien dans le final. Mais Lorcher a su récupérer le palet et servir Chamberland seul face à la cage vide, ce qui a offert la victoire aux Normands (3-1, 58' et 60').

Le joueur du match : Felix Chamberland

Une nouvelle fois incontournable, le Canadien, meilleur pointeur des Drakkars cette saison, a de nouveau frappé. Concerné sur les trois buts, il a ouvert le score d'entrée, avant d'être passeur décisif sur le deuxième but, et de marquer de nouveau, seul devant une cage vide, à deux minutes de la fin. Permettant d'assurer la victoire au HCC.

La stat' : 4

C'est la quatrième victoire de suite des Drakkars sans passer par les prolongations. Un excellent rebond après une série de cinq matchs sans y être arrivés, et où ils n'avaient marqué que 5 points sur 15 possibles.

Les réactions

Réaction de l'entraineur Luc Chauvel Impossible de lire le son.

Réaction du capitaine Pierre-Antoine Devin, de retour de blessure Impossible de lire le son.

La fiche

Caen - Clermont-Ferrand : 3-1 (1-0, 0-0, 2-1). 850 spectateurs

Caen : Buts : F. Chamberland (0'35, ass. J. Janil et A. Menard), A. Menard (45'43, ass. K. Lorcher et F. Chamberland), F. Chamberland (57'32, ass. K. Lorcher et J. Marttinen, cage vide). Pénalités : 14'. Entraîneur : Luc Chauvel.

Clermont-Ferrand : But : T.J anci (42'30, ass. F. Faure). Pénalités : 10'. Entraîneur : Michal Divisek.

Prochain rendez-vous

Les Drakkars se déplaceront à Dunkerque, actuellement 7e, samedi 22 janvier à 19 h 30.