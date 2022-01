Barentin. Heureuses par accident : un spectacle décalé et divertissant

Après Chanteuses par accident sorti en 2012, le trio féminin détonnant Les banquettes arrières présente un second spectacle, encore plus désopilant.

Un trio de clowns

"Nous ne sommes pas des chanteuses professionnelles, précise d'emblée Fatima Ammari, leader du trio sur scène. Vanessa Gerller, Marie Rechner et moi-même avons mis en commun notre expérience clownesque. C'est notre complicité qui nous a menées à nous mettre en scène dans un spectacle cabaret chanté a cappella." Les trois personnages qu'elles incarnent sur scène jouent de leurs différences et de leur physique en marge des canons de beauté : "Nous faisons de nos défauts des atouts !" C'est un vrai trio clownesque. Au fil du spectacle, chaque personnalité se révèle un peu plus, et l'effet comique fonctionne par leur complémentarité. Vanessa la grande brindille semble toujours à côté de la plaque, Marie est la plus enjouée et a soif d'amour. Quant à Fatima, elle incarne la cheffe ratée, un personnage autoritaire, qui aimerait être sexy mais qui n'y parvient pas. On retrouve dans ce trio les figures traditionnelles du clown blanc, de l'auguste et du contre-pitre remises au goût du jour.

Des chutes drolatiques

Les trois artistes racontent en chanson des histoires douces amères de femmes. "Nous dessinons des portraits de femmes pas très tendres qui déclenchent facilement le rire car ces petits contes modernes ont toujours une chute surprenante et décalée. On raconte à travers ces portraits combien il est difficile d'être heureux dans ce monde." La mise en scène est joyeuse et exubérante, les chorégraphies décalées, en contradiction complète avec le misérabilisme des textes. "Nous jouons sur les contrastes, l'humour noir et l'autodérision !"

Ces chansons populaires, dont les textes ont été co-écrits par les trois interprètes, bénéficient cependant d'une écriture musicale très aboutie grâce à la collaboration de plusieurs arrangeurs fidèles.

Un spectacle généreux

"Nous partageons toutes les trois un goût prononcé pour l'improvisation, explique Fatima. Marie intervient comme clown à l'hôpital, j'ai moi-même commencé par des spectacles de rue et Vanessa a déjà beaucoup d'expérience sur scène, avec des spectacles humoristiques chantés. Tout cela a renforcé nos capacités d'improvisation." Même si ce spectacle est très écrit, elles ont toujours plaisir à interagir avec les spectateurs, à réagir sur scène en fonction de ce qui se passe en salle. "Le public est réactif, alors le spectacle est souvent plus long que prévu", annonce Fatima. En effet, parce qu'elles ne se prennent surtout pas au sérieux, le public se laisse facilement emballer par ce spectacle décalé : "Nous prenons un vrai plaisir à jouer, faire les imbéciles, et ce plaisir, parce qu'il est sincère, est toujours partagé !"

Pratique. Mardi 25 janvier à 20 h 30 au Théâtre Montdory à Barentin. 5 à 10 €. ville-barentin.fr