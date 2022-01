Normandie. Destination métier, une plateforme pour trouver sa voie

Mis à disposition depuis le mois de septembre 2020 par l'Agence de l'orientation et des métiers de Normandie, le dispositif Destination métier vise à aider les jeunes à trouver leur orientation professionnelle. "Notre premier slogan est de donner un réseau à ceux qui n'en ont pas. L'ouverture métier peut être très limitée. Si les jeunes n'ont pas de contacts, ils ne peuvent pas découvrir différentes professions", détaille Denis Leboucher, directeur de l'Agence régionale.

Un outil gratuit pour s'informer

C'est à la suite de ce constat qu'a été développée la plateforme Destination métier. "Via ce dispositif, nous avons des ambassadeurs métier qui témoignent auprès des jeunes, des entreprises partenaires qui proposent des mini-stages pour les élèves de troisième ou seconde, mais aussi des ambassadeurs formation. Ce sont des étudiants qui partagent leur parcours universitaire avec les jeunes qui le souhaitent", poursuit-il. Aujourd'hui, le dispositif compte 641 ambassadeurs métier allant de l'agriculture jusqu'au tertiaire, 45 ambassadeurs formation, 141 offres de stage découvertes pour les jeunes et plus de 340 entreprises engagées de manière ferme avec l'agence. Un partenariat a par ailleurs été signé avec la Chambre de commerce et d'industrie de Normandie et la Chambre des métiers et de l'artisanat de Normandie.

"Notre objectif est également de développer les contrats d'alternance. C'est le domaine dans lequel nous avons le plus de demandes de la part des jeunes. Nous échangeons beaucoup auprès de nos entreprises partenaires à ce sujet", ajoute Denis Leboucher. Les entreprises peuvent s'inscrire gratuitement sur le site destination-metier.fr, tout comme les jeunes ou les étudiants désirant les rencontrer, permettant ainsi de convenir d'une rencontre physique ou téléphonique.