CHU de Rouen. Face à la grève, des lits supplémentaires ouverts d'ici février

La direction du CHU de Rouen a annoncé, mercredi 12 janvier, au lendemain d'un Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), la création de lits supplémentaires à l'hôpital ou en clinique d'ici début février, alors que les urgences de l'hôpital public se sont mises en grève illimitée depuis le lundi 27 décembre 2021.

Une unité de crise

Dans un communiqué, la direction du CHU annonce la création d'une unité de crise de dix lits. "Cette action a été rendue possible par la mobilisation et la solidarité de l'ensemble des professionnels du CHU", affirme Véronique Desjardins, la directrice générale.

L'Agence régionale de santé, selon la direction du CHU, a donné une injonction au secteur privé d'ouvrir également dix lits supplémentaires. "Et 20 lits doivent également être ouverts d'ici début février à Bois-Guillaume, sur un site annexe du CHU de Rouen", précise Frédéric Louis, secrétaire du syndicat CFDT du CHU de Rouen.

"C'est une avancée, mais on attend de voir si cette quarantaine de lits ouverts aura un impact sur les flux observés aux urgences", estime-t-il. La direction du CHU s'est en outre "engagée à titulariser plus rapidement les aides-soignants et infirmiers qui viendront travailler au CHU, le tout dans une démarche d'amélioration de l'attractivité de notre établissement".

Selon Frédéric Louis, la grève aux urgences entamée le 27 décembre est suspendue depuis le dimanche 9 janvier et reprendra lundi 17 janvier. "C'est le souhait des agents afin de revenir à la table de négociations", précise Frédéric Louis.

Avec AFP.