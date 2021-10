Les grands centres commerciaux de Rouen veulent faire rêver

Dans les allées des centres commerciaux de Saint-Sever et des Docks 76, des automates et des sapins donnent aux lieux un air de fête. “Nous voulions créer un choc, un effet “wahou”, en installant des animations imposantes. Ca donne une ambiance de fête et fait rêver les petits et les grands”, explique Philippe Varin, directeur des centres de Saint-Sever et des Docks 76.

Se faire plaisir à Noël

Ce dernier aborde la période des fêtes avec sérénité. “C’est la crise ? Et bien notre réponse est de mettre deux cerises sur le gâteau !” Et d’ajouter : “On sent que cette année, les gens ont envie de se faire plaisir à Noël. Il n’y a plus la même morosité.”

Les animations vont s’enchaîner. Déambulations de clowns, ateliers pour enfants et visites du Père Noël sont au programme. A la direction des centres, on espère même que la fréquentation sera plus élevée que l’année dernière. “A Saint-Sever, nous attendons 1,2 million de personnes et 500 000 aux Docks”. Entre les fêtes de Noël et les soldes de janvier, cette période demeure la plus importante de l’année. “En quelques semaines, nous réalisons en effet 11 % et 12 % de notre chiffre d’affaires pour les centres de Saint-Sever et des Docks 76.”