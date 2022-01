Rouen. Avec le télétravail, les brasseries souffrent le midi

Le retour du télétravail obligatoire, au moins trois jours par semaine, est visible à Rouen. Les embouteillages ont largement diminué le matin. Mais avec moins de travailleurs en ville, notamment du côté des sièges sociaux ou des administrations, il y a aussi moins de clients dans les brasseries et restaurants le midi.

"On a perdu, je dirais, 50 % de la brasserie du midi", explique Peggy Da Costa, de l'Interlude, place Saint-Vivien. Et pour elle, pas de doute, c'est bien le télétravail qui est en cause. "Je m'en aperçois parce qu'on a beaucoup de clients de l'administration, de la Ville de Rouen, et je ne vois plus passer leurs tickets-restaurants." Constat identique du côté du Café noir, rue de la République. "On fait moins 40 %, j'espère que ça ne va pas durer parce que les trésoreries sont au plus bas", détaille Alain Dejente, le gérant de l'établissement.

Le service du midi fonctionne chez lui beaucoup avec les clients du siège social d'une grande entreprise voisine. "Cette clientèle est en télétravail quatre jours sur cinq."

Des aides renforcées

"Le sentiment est à l'inquiétude", confirme Philippe Coudy, président de l'UMIH de Seine-Maritime, premier syndicat de la profession.

"Pour le service du midi, c'est un confinement sans le dire, sauf que nous ne sommes pas fermés", estime-t-il devant la flagrante baisse de fréquentation. Le responsable se donne tout de même encore un peu de temps pour évaluer l'ampleur de la situation, la première semaine après les fêtes étant toujours "assez calme".

Lundi 3 janvier, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a annoncé de nouvelles aides pour le secteur. Le chômage partiel sans reste à charge pour l'entreprise peut être utilisé dès 65 % de perte de chiffres d'affaires.

Par ailleurs, la prise en charge des coûts fixes est possible dès 50 % de perte de chiffres d'affaires contre 65 % auparavant. Philippe Coudy souhaiterait voir cette prise en charge possible dès 30 % de perte.