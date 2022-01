[Enquête] Caen. Record de températures : quels impacts pour l'environnement ?

Nul besoin d'avoir un thermomètre en poche pour remarquer que les températures de ces derniers jours sont très douces pour la saison. À Caen, il a fait 5 à 8 °C au-dessus des normales. Début janvier, un record de température a même été atteint : 16,8 °C enregistrés pour le jour de la nouvelle année. Si ce redoux en plein milieu de l'hiver reste agréable et apprécié par grand nombre d'habitants, les impacts sur l'environnement ne sont pas à négliger, surtout s'ils s'inscrivent dans la durée. "Quelques jours de redoux n'ont pas réellement d'impacts sur la végétation, explique Claudine Joly, présidente du CREPAN, Comité régional d'étude pour la protection et l'aménagement de la nature. En ce moment, une grande partie de la végétation dort, donc il n'y a pas de grandes conséquences. Si ça durait tout l'hiver, ce serait problématique. Les végétaux ont besoin de grandes périodes de froid pour être bien endormis et ne pas se fatiguer inutilement. C'est comme l'Homme, qui a besoin de dormir."

"Les pâquerettes sont sorties, c'est anormal pour la saison,

elles devraient apparaître entre mai et juin"

Il est essentiel pour les plantes et végétaux d'avoir des moments de répit. "Si cette douceur dure dans le temps, des plantes vont bourgeonner trop tôt, au risque qu'il y ait une vague de froid par la suite et donc d'être gelées. Sachant que les jeunes pousses sont plus sensibles, cela peut ralentir la véritable reprise de la plante", précise Xavier Dussart, en charge des animations au Jardin des plantes de Caen, qui dispose de 7 000 végétaux différents. Pour l'instant, Xavier Dussart n'a pas remarqué de fleuraison marquante dans ce lieu de 3,5 hectares. "L'an dernier, on avait un mois d'avance dans la fleuraison, on voyait les magnolias fin mars, début avril. Ça fait maintenant plusieurs années que l'on n'a pas de véritable hiver, on n'a plus de neige et à peine deux semaines de gel tout l'hiver. C'est très limité pour le repos des plantes." A la Colline aux oiseaux, les pâquerettes sont déjà de sorties en ce début d'année "C'est anormal pour la saison, elles devraient apparaître entre mai et juin, confie Eric Mauger, agent de maîtrise en charge de la Colline aux oiseaux. Les noisetiers sont en fruits. On sent que le réchauffement est là."

L'arrivée des maladies

En l'état, pas de quoi s'alarmer, mais à long terme, ce réchauffement climatique pourra avoir de lourdes conséquences. "Le rapport du GIEC rapporte qu'en Normandie, en 2050, il n'aura plus de hêtres à cause de la chaleur et de la sécheresse, c'est très inquiétant", ajoute Claudine Joly. Sans les grandes périodes de froid et de gel notamment, "les parasites, petits prédateurs, pourraient survivre, alors qu'ils sont normalement éliminés par le gel, et ainsi favoriser les maladies". Un constat que réalise Eric Mauger, notamment dans la roseraie de la Colline aux oiseaux : "Nous sommes plus attentifs car nous savons qu'avec le redoux, les pucerons seront là assez tôt."