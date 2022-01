Covid-19. Où le port du masque est-il obligatoire en extérieur dans le Calvados ?

Face à l'évolution rapide de la pandémie de Covid-19 dans le département du Calvados, plusieurs communes ont décidé de rendre à nouveau obligatoire le port du masque en extérieur. C'est le cas de huit villes depuis le lundi 3 décembre. Sont concernées Caen (depuis le 29 décembre), Argences, Creully-sur-Seulles, Honfleur, Blonville-sur-Mer, Deauville, Trouville-sur-Mer et Villers-sur-Mer.

#COVID19 | 😷Le port du #masque de protection, par les personnes âgées de 11 ans et plus, est obligatoire, tous les jours, dans certaines rues et espaces publics des communes suivantes ⤵️https://t.co/qV5btmtdQw pic.twitter.com/O71bhH69K4 — Préfet du Calvados (@Prefet14) January 3, 2022

Comme dans la ville préfecture, les centres-villes sont notamment visés. La plupart des communes rendent cette mesure obligatoire jusqu'à la fin du mois. Pour d'autres, comme Trouville et Deauville, elle l'est jusqu'au 15 et au 16 janvier inclus et au 1er février pour Blonville-sur-Mer. À Argences, l'arrêté est pris pour une durée indéterminée.

Opérations de dépistage

Par ailleurs, des opérations de dépistage temporaires sont organisées dans le département. Place Malherbe à Caen, du lundi 3 au samedi 8 janvier de 13 heures à 21 heures ; place Mac Cormick à Creully-sur-Seulles mardi 4 janvier de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 heures.

Un centre est aussi installé au Hom, salle Blincow place du Général de Gaulle, uniquement mercredi 5 janvier de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 heures.