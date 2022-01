Manche. Quels ont été les prénoms les plus donnés en 2021 ?

C'est un rituel à chaque début d'année : quels ont été les prénoms les plus populaires l'an passé ? On fait le point dans la Manche.

À la maternité d'Avranches, 12 Raphaël ont vu le jour en 2021, suivis d'Arthur et de Gabriel (11), ex aequo. Pour les filles, 10 petites Rose sont nées l'an passé. Les parents ont aussi eu un coup de cœur pour des prénoms classiques, comme Alice, Louise et Margot, tous les trois à égalité. À Saint-Lô, on retrouve le même attrait pour Louise (18), qui arrive en tête, suivi de Ambre (16), Rose (15) et Jade (15) chez les filles. Chez les garçons, ce sont Léo (15), Malo (15), Nino (14) et Sacha (14) qui ont été les plus donnés en 2021.

Jules, Louise et Rose à Cherbourg

Un succès pour les prénoms Louise et Rose qui ne faiblit pas à Cherbourg, qui représentent 28 naissances sur l'année à eux deux. Suivent ensuite Ambre (11), Jade et Lou (10). Chez les garçons, les Jules explosent les compteurs avec 25 naissances en 2021, annonce la Ville de Cherbourg-en-Cotentin, devant Louis (18), Maël, Noah et Raphaël (16).

À Avranches et Cherbourg, l'année 2021 a enregistré des naissances à la hausse : 66 de plus à Cherbourg et une quarantaine à Avranches. À Saint-Lô en revanche, il y a eu une légère baisse, avec neuf naissances de moins qu'en 2020.