Athlétisme. Le Meeting de Mondeville dévoile les premiers noms

À un peu plus d'un mois de l'événement, le Meeting d'athlétisme de Mondeville vient d'annoncer les noms des premiers athlètes qui seront présents le mercredi 9 février. Et les organisateurs ont fait fort, c'est le moins qu'on puisse dire ! Le sprint sera encore l'une des disciplines les plus attendues.

Le sprint tient ses promesses

Et pour cause, la première tête d'affiche se nomme Orlando Ortega, vice-champion olympique du 110 m haies à Rio en 2016. En 2019, le sprinteur cubain naturalisé espagnol avait obtenu le bronze aux championnats du monde à Doha. Il sera au départ du 60 m haies. Chez les femmes, sur la même discipline, la concurrence sera rude entre les Américaines Christina Clemons (7''73), championne du circuit mondial en salle en 2020, et Sharika Nelvis (7''70), mais aussi la Biélorusse Elvira Herman (7''91).

Un plateau de haut vol se prépare également sur le 60 m, puisqu'il accueillera pour la première fois le Kenyan Ferdinand Omanyala, qui a fait exploser les compteurs en Afrique en s'offrant le record du 100 m en 9''77.

Il sera confronté à Devin Quinn, tenant du titre à Mondeville en 2021 (6''59) et au Britannique Adam Thomas.

Sur le 60 m handisport, la piste de la halle d'Ornano retrouvera un habitué nommé Timothée Adolphe. Accompagné de son guide que l'on surnomme le "Guépard blanc", il rêve de pouvoir participer aux JO de Paris 2024.

En mars dernier, les organisateurs avaient annoncé leur volonté de faire grandir le Meeting de Mondeville (notamment avec la suppression de celui d'Hérouville). Le défi semble déjà réussi...