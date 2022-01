Le Havre. Sur 1minute2rap, Mylann Kerchouche déniche des rappeurs en devenir

"Ce n'est ni un média, ni une simple page Instagram, ni un label, c'est un peu de tout cela", résume Milyann Kerchouche quand il s'agit de présenter 1minute2rap. Le jeune homme de 28 ans, diplômé de l'IUT du Havre, a lancé son concept sur internet il y a cinq ans. "Je suis parti du constat que j'écoutais beaucoup de rappeurs très peu connus, et je ne comprenais pas pourquoi ils avaient du mal à percer. Mon idée était de permettre aux jeunes d'avoir une visibilité qui n'existait pas il y a dix ans", relate Milyann Kerchouche. Au départ, il se contente de partager des vidéos de rappeurs de toute la France. Puis il a l'idée d'organiser une compétition de freestyle sur Instagram, le réseau social de partage de photos et vidéos, où il totalise aujourd'hui près d'un million d'abonnés.

18 millions de vues pour un clip

Chaque mois, 1minute2rap sélectionne cent vidéos de rappeurs qui déclament des vers. Charge aux compétiteurs de mobiliser les internautes afin qu'ils aillent "liker" - c'est à dire voter pour - leur performance. Les dix vidéos les plus populaires sont ensuite départagées par un professionnel du rap : producteur, beatmaker ou interprète. Le rappeur du Havre Médine s'est déjà glissé dans la peau du jury, tout comme les deux frères toulousains Bigflo et Oli ou le Belge Roméo Elvis. "C'est monté de façon exponentielle, sans grand média comme support", se réjouit Milyann Kerchouche, qui a notamment cumulé 18 millions de vues pour le clip de l'un de ses protégés. Depuis 2018, il vit de cette activité. "J'ai créé ce concept par plaisir, mais pas seulement. Tout ce qui est sur les réseaux sociaux est monétisable", souligne le Havrais.

Il a aussi une casquette de producteur, et accompagne notamment Naïm Honsor, alias NHSR. A seulement 15 ans, ce jeune rappeur originaire de la périphérie du Havre est l'un de ceux qui cartonnent sur 1minute2rap. "J'ai commencé à rapper il y a deux ans sur les réseaux sociaux, mais je chante depuis que je suis tout petit", raconte l'adolescent, élève au lycée Jean Prévost de Montivilliers. Aidé par son frère aîné, il écrit et pose ses textes sur de courtes séquences instrumentales. C'est après le succès de l'un de ses freestyles, qui enregistre 200 000 vues, qu'une 1minute2rap lui propose d'enregistrer un premier clip, Chacun sa chance, où NHSR rappe de Caucriauville à la plage du Havre en passant par le Volcan. Désormais, le lycéen se prend à rêver d'une carrière de rappeur, "faire des mixtapes, des concerts. Je vais travailler pour", assure-t-il. Comme lui, une trentaine de jeunes de la région havraise ont tenté leur chance et posé un freestyle sur 1minute2rap.

Naïm, alias NHSR, lycéen à Montivilliers, fait du rap sur les réseaux sociaux.