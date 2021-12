Granville. Pour Noël, il va vendre 3 000 bûches en deux jours

Dans cette institution granvillaise, la période des fêtes est, avec Pâques, l'une des plus importantes de l'année. Depuis le mois de novembre, A la marquise de Presle, écrin historique de la maison Yver, tourne à plein régime pour satisfaire ses clients, grâce notamment à l'un des produits phares de la saison : la bûche ! Car "Un Noël sans bûche, ce n'est pas un Noël", assène le patron de la boutique. Comme chaque année, on a innové chez Yver. Trois créations viennent compléter le catalogue. Elles portent le nom des Rois Mages, la Gaspard, la Balthazar ou encore la Melchior, dont la recette donne l'eau à la bouche : "un biscuit moelleux amandes, crumble spéculoos et pommes caramélisées à la fleur de sel avec un crémeux caramel entouré d'une mousse légère chocolat dulcey", n'en jetez plus !

Près de 50 personnes s'affairent pour répondre à la gigantesque demande car, en tout, ce sont plus de 3 000 bûches qui seront vendues les 24 et 25 décembre. Ajoutez à cela plusieurs tonnes de chocolat et plusieurs milliers de macarons. Le tout fabriqué artisanalement, bien sûr !

La maison Yver à Granville va vendre plus de 3 000 bûches de Noël les 24 et 25 décembre

Elle va également vendre plusieurs tonnes de chocolats !