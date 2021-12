Haras du Pin. Feu vert pour la construction du Pôle international de sports équestres

Bonne nouvelle pour le département de l'Orne : les autorisations administratives viennent d'être accordées pour le lancement des travaux du Pôle international de sports équestres du Haras du Pin.

Le dossier a été lancé en décembre 2020, autorisé en décembre 2021, financé à hauteur de 21,5 millions d'euros. La construction d'un véritable Pôle sportif de niveau international va pouvoir maintenant entrer dans sa phase active : il sortira de terre dans les prochains mois et sera livré en juin 2023 pour accueillir les championnats d'Europe de Concours Complet en août. "Après une année et beaucoup d'énergie consacrées aux dossiers, études et commissions d'examen, le temps administratif du projet vient de se conclure par l'obtention de toutes les autorisations nécessaires au commencement des travaux : autorisation spéciale de travaux par la ministre de la Transition écologique sur le site classé du Haras national du Pin, permis de construire, permis d'aménager et autorisation environnementale", précise le président du Conseil départemental de l'Orne Christophe de Balorre.