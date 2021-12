Assises de la Manche. Un homme devant la cour des mineurs pour viols sur la fille de sa belle-mère

Un homme de 24 ans sera jugé mardi 14 et mercredi 15 décembre devant les assises de la Manche à Coutances. Il est accusé de viols répétés sur la fille de la compagne de son père, âgé aujourd'hui de 23 ans. Les faits se seraient produits quand ils étaient mineurs, entre 2012 et 2016, et seront donc évoqués devant la cour d'assises des mineurs, à huis clos. L'accusé encourt 20 ans de réclusion criminelle.