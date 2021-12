Open de tennis de Caen. Ugo Humbert : "Bien jouer avant de dire que je veux gagner"

À 22 ans, Ugo Humbert va fouler le court du Zénith de Caen pour la première fois.

Ugo, comment allez-vous ?

"Je me sens super bien. J'ai repris l'entraînement il y a quatre semaines dans le Sud, à la All in Academy à Villeneuve Loubet. Les entraînements sont bons, je sens que je progresse, ça fait plaisir."

Vous avez vécu une fin de saison difficile et êtes absent du circuit depuis septembre.

"Oui, j'ai été éloigné des courts pendant quasiment deux mois. J'ai quand même surfé sur une bonne dynamique pendant les Jeux Olympiques à Tokyo où il a fait très chaud. Mais l'enchaînement avec Toronto a été dur. Mon corps ne voulait plus. J'avais 30 minutes voire une heure d'autonomie maximum. J'ai préféré renoncer à Bercy et la Coupe Davis. J'ai essayé jusqu'au bout mais j'ai dit stop car je n'étais pas performant. C'était compliqué de l'annoncer au capitaine mais je n'étais pas prêt."

Comment avez-vous réussi à sortir la tête de l'eau ?

"C'était du surmenage. J'ai tout coupé pendant trois semaines. J'étais stressé à la reprise mais ça s'est bien passé. Mon corps était fatigué, j'ai appris à me connaître. Je suis content car j'ai un bon feeling sur le court."

Vous allez participer pour la première fois à l'Open de Caen.

"Je ne suis jamais venu à Caen. Je vais avoir trois jours pour découvrir la ville. Je suis super content de venir. J'ai vu que la salle était magnifique, remplie de monde, ça fait plaisir. C'est le moment idéal avant de partir en Australie pour retrouver la compétition, tenter de nouvelles choses et voir où j'en suis d'un point de vue physique et au niveau tennis. Il y a un beau plateau encore cette année, on va pouvoir faire des matchs de haut niveau, c'est aussi pour ça que je viens."

Vous entrez en lice jeudi face à Arthur Rinderknech ou Benjamin Bonzi. Ce sont deux Français qui se sont révélés cette année...

"Ils ont fait une très belle saison. Ils sont tous les deux entrés dans le top 100. Je les connais depuis assez longtemps. J'ai joué contre Arthur à Marseille sur l'Open 13. Benjamin, je le côtoie depuis un petit moment et je savais qu'il pouvait bien jouer. Ça va être un beau match d'entrée."

Vous êtes présenté comme la tête d'affiche du tournoi (n°35 mondial). Un statut que vous êtes prêt à assumer ?

"Je ne vais pas dire que ça ne me convient pas. Tout le monde joue bien, le classement ne dit plus grand-chose. Il y a Lucas Pouille, David Goffin... ce sont des joueurs exceptionnels.

Le plus important c'est de se faire plaisir sur le court. Me dire que je suis la tête d'affiche ne va pas forcément m'aider. Je dois bien terminer ma préparation avant de partir pour l'Open d'Australie".

Qu'attendez-vous de ce tournoi

d'exhibition ?

"Mon dernier match en compétition remonte au 28 septembre sur un challenger à Orléans. L'idée est de remettre mon jeu en place, savoir où j'en suis physiquement, sur mes déplacements. J'ai envie de produire un jeu agressif et de tenter des choses. L'objectif au fond de moi est de gagner. Il ne suffit pas de le dire, il faut d'abord bien jouer."