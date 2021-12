Cotentin. Covid-19 : 5 000 patients se retrouvent sans médecin

Depuis le début de la semaine, il n'y a plus de médecins généralistes au pôle de santé privé de Barneville-Carteret. Deux ont été testés positifs à la Covid-19 et un est cas contact. "Ce sont les 2 300 habitants de Barneville-Carteret plus les habitants des villages autour, qu'on peut estimer à 5 000 habitants [au total] qui n'ont plus de médecin", déplore le maire David Legouet. En cas d'urgence, le pôle de santé invite les patients à appeler le 15. "Les urgences à Cherbourg, c'est 45 minutes aller, autant au retour, plus l'attente aux urgences… Donc vous en avez pour cinq-six heures…", dénonce l'élu, qui en appelle à la mobilisation de l'État pour obliger les médecins à s'installer dans les déserts médicaux.

La situation devrait revenir à la normale, au minimum, à partir du lundi 13 décembre. "Il faut que lors des 48 heures précédentes, les médecins positifs n'aient pas de fièvre", poursuit-il. Mais elle révèle plus largement un problème de recrutement de médecin dans les communes. "Sur la Cotes des Isles, on a besoin de cinq médecins", précise le maire, qui se sent impuissant.

Fin octobre, il dénonçait déjà le comportement d'un médecin qui exigeait : une voiture de fonction, une prime d'installation, un appartement gratuit pendant deux ans, un terrain à bâtir, et "il ne fallait pas qu'il ait une perte de son activité et de son revenu de 6 770 euros net après impôt".