Cadeaux. iiconi : le cadeau original pour les amoureux de la musique !

C'est le cadeau made in France du moment pour tous les amoureux de musique ! À l'heure du tout numérique et de la musique dématérialisée, la start-up française iiconi vient de lancer le premier album musical connecté. Ces reproductions de pochettes d'albums au format vinyle peuvent s'accrocher au mur ou se poser sur un meuble et interagir avec vos smartphones grâce à une puce NFC. Grâce à l'application iiconi, accédez à une sélection exclusive de contenus : vidéo, photos, histoires, news… et bien sûr la possibilité d'écouter l'intégralité de l'album ! À ce jour, iiconi propose 12 albums. Des albums cultes et intemporels : Fantaisie Militaire d'Alain Bashung, Histoire de Melody Nelson de Serge Gainsbourg, ou encore Miles Davis, et des nouveautés comme Grand Prix de Benjamin Biolay et Born This Way de Lady Gaga.

Des artistes d'hier et d'aujourd'hui. - iiconi

